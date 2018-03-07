قصة مواجهتين جمعت "مودريتش" و"تشيريشيف" قبل لقاء روسيا وكرواتيا في ربع نهائي المونديال؟





ويضم كلا المنتخبين مجموعة مميزة من اللاعبين المحترفين في أفضل دوريات العالم أبرزهم، في منتخب كرواتيا الساحر لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الأسباني والذي يقدم مستويات رائعة رفقة منتخب بلاده في المونديال، حيث سجل هدفين وساهم رفقة زملائه في وصول المنتخب الكرواتي للدور ربع النهائي للبطولة، أما في روسيا نجد دينيس تشيريشيف مهاجم فياريال الأسباني أحد العناصر الأساسية التي يعول عليها الدب الروسي للوصول للأدوار النهائية، ويتصدر اللاعب قائمة هدافي أصحاب الأرض برصيد 3 أهداف.





مواجهة السبت بين روسيا وكرواتيا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لن تكون الآولي بين "مودريتش" و"تشيريشيف" بل سبق وتقابل اللاعبين مرتين في الدوري الأسباني رفقة فريقهما فياريال وريال مدريد، المواجهة الأولي كانت 26 فبراير 2017 وفاز الملكي 3/2، أما المواجهة الثانية كانت في 13 يناير 2018 وفاز فياريال بهدف دون رد.





يا تري من سيرجح كفة منتخب بلاده في لقاء الدور ربع النهائي لكأس العالم "مودريتش" أم "تشيريشيف"؟!.

ركلات الترجيح كانت طريق المنتخبين الكرواتي والروسي للصعود لدور الثمانية، حيث فاز الأول علي نظيره الدنمارك 3-2، وفاز الثاني علي أسبانيا 4-3 في دور الـ16 للبطولة، وضرب موعدًا ناريًا بينهما في لقاء الدور ربع النهائي للمونديال والمقرر له السبت المقبل.