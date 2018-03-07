عبد الله رشدي عن فيديو مدح "الخمورجية": لا يليق بمقام المسجد أو الشيخ
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:48 م
أمنية فوزي
علق الشيخ عبدالله رشدي، من علماء الأزهر الشريف، على فيديو المبتهل الشيخ طارق عبدالرحمن، والذي مدح فيه الخمورجية والحشاشين، قائلًا إن ما قيل كان في مسجد، ويجب أن يتم مراعاة ما يقال في المساجد.
وأكد "رشدي"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن مثل هذه الكلمات لا تليق بمقام الشيخ، أو مقام المسجد.
وناشد المبتهلين أن ينتقوا العبارات المناسبة في المقامات التي يلقونها في بيوت الله، مؤكدًا أن مثل هذه الألفاظ غير مقبولة وثقيلة على المسامع والوجدان، وأن الشرع جاء ليعدل العادات والتقاليد وفقًا لما يحبه الله سبحانه وتعالى.
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