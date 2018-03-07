عبد الله رشدي عن فيديو مدح "الخمورجية": لا يليق بمقام المسجد أو الشيخ

علق الشيخ عبدالله رشدي، من علماء الأزهر الشريف، على فيديو المبتهل الشيخ طارق عبدالرحمن، والذي مدح فيه الخمورجية والحشاشين، قائلًا إن ما قيل كان في مسجد، ويجب أن يتم مراعاة ما يقال في المساجد.





وأكد "رشدي"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أن مثل هذه الكلمات لا تليق بمقام الشيخ، أو مقام المسجد.



