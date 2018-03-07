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أزمة بين معلمي الجيزة بسبب خفض مكافأة امتحانات النقل

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:43 م
أزمة بين معلمي الجيزة بسبب خفض مكافأة امتحانات النقل
الدكتور محمد عمر - نائب وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
اشتكي عدد من معلمي محافظة الجيزة من خفض مكافأة امتحانات النقل عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلي تأخيرها عن الأعوام الماضية أيضًا، وقال أحد المعلمين المتضررين لـ"الفجر" إن المكافأة قد حصل عليها مديري المدارس والإدارات أما المعلمين فتوجد أزمة فى صرف المكافآت الخاصة بهم.
         
وأشار المعلمون إلي أن أكثر إدارة متضررة من ذلك الأمر هي إدارة العمرانية التعليمية، مناشدين الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين بالتدخل فى الأمر أو معرفة سبب خفض المكافأة عن الأعوام الماضية.

المزيد عن: محافظة الجيزة امتحانات النقل المدارس إدارة العمرانية
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