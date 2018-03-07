5 تعساء بقدوم جروس في قيادة الزمالك

أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عن تعيين السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل.



ويرصد "الفجر الرياضي" 5 تعساء بقدوم جروس من خلال التقرير الآتي:_



1_ "مدبولي"



يعتبر أحمد مدبولي لاعب الفريق، من أهم الأسماء التي قد تضعف فرص تواجدها بتشكيل جروس، لاعتماد المدير الفني على تغذية وسط اللعب بعدد كبير من اللاعبين لعدم وصول المنافس إلى منطقة الجزاء، والاعتماد على الأجنحة مع وضع مهاجم وهمي في الخطوط الأمامية.



2_ "أحداد"



قد يكون المغربي حميد أحداد الوافد الحديد على القلعة البيضاء، من الأسماء التي قد يتم الإطاحة به من المباريات الرسمية خلال تولي جروس، لاعتماده على اللعب الفردي في أغلب الأحيان وهو ما يرفضه السويسري في ظل رغبته في تطبيق اللعب الجماعي.



3_ "محمود عبدالعزيز"



يعتبر عبدالعزيز، من اللاعبين المهددة بالغياب من المباريات مع جروس، في ظل تباطؤه في بناء الهجمة المرتدة من وسط الملعب، بالإضافة للتحضير إلى الخلف، وهو ما يجعل جروس يعيد حساباته في وجود اللاعب لاعتماده على الهجمات المرتدة والسرعة أمام المنافسين.



4_ "محمد إبراهيم"



قد تتسبب المشاكل التي عاصرها محمد إبراهيم لاعب الفريق، خلال الفترة الماضية من ابتعاده عن التشكيل الأساسي بالفترة المقبلة، لعدم التزامه داخل مران الفريق في كثير من الأحيان والتفكير في الرحيل بشكل دائم، ما يضع تركيزه خارج المباريات.



5_ "أحمد الشناوي"



يعد أحمد الشناوي، واحدًا من أفضل حراس مرمى الدوري المصري، ولكن الإصابة التي تعرض له مؤخرًا قد تعوقه من التواجد مع جروس، لاعتماد الأخير على الثنائي عماد السيد، ومحمود جنش بشكل أساسي، واستبعاد الشناوي على خلفية عدم علمه بإمكانياته واحتياجه لكثير من الوقت للحكم على الحارس الدولي، حين عودته للملاعب مجددًا.