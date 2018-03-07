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الريال يصرف النظر عن نيمار من أجل ضم نجم فرنسا

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:35 م
الريال يصرف النظر عن نيمار من أجل ضم نجم فرنسا
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مني العوضي
 

طالب جولين لوبيتيغي، مدرب ريال مدريد من رئيس النادي سرعة التعاقد مع كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، من أجل تدعيم مركز الهجوم في الفريق الإسباني خصوصًا مع احتمالية رحيل كريستيانو رونالدو.

أكدت صحيفة "دون بالون" الأسبانية، أن لوبيتيغي يفضل التعاقد مع مبابي على نيمار لأنه صغير السن وأيضا لما يظهره مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

قالت الصحيفة الأسبانية، أن مدرب الريال طلب من فلورنتينو بيريز عدم ضم نيمار لأن طبيعة لعبه وأسلوبه لن تناسب الملكي.

جدير بالذكر فأن ريال مدريد يتابع بشكل كبير أداء مبابي خلال المونديال وأبدى مسؤولو النادي إعجابهم بمستواه لما يتمتع به من قوة وسرعة وفعالية على مرمى المنافس.

المزيد عن: نيمار مبابي فرنسا ريال مدريد باريس سان جيرمان
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