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طنطا يفوز علي نادي رشيد استعدادا للممتاز "ب"

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:38 م
طنطا يفوز علي نادي رشيد استعدادا للممتاز ب
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سارة سالم
 
حقق فريق طنطا بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني، الفوز على فريق نادي رشيد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما الثلاثاء بالمعسكر التدريبي بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية.

 وأحرز أهداف طنطا كل من محمد جودة، وحسام غالي، وميدو حمال، ومحمد العشري.


من المقرر أن ينتهي معسكر الفريق الطنطاوي غدا عقب خوض التمرين الصباحي، ويحصل الفريق علي راحة سلبية يومي الخميس والأربعاء، علي يستأنف التدريبات اليومية يوم السبت المقبل علي ملعب نادي طنطا الرياضي.

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