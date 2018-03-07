طنطا يفوز علي نادي رشيد استعدادا للممتاز "ب"

حقق فريق طنطا بقيادة عبدالناصر محمد المدير الفني، الفوز على فريق نادي رشيد بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعتهما الثلاثاء بالمعسكر التدريبي بالأكاديمية البحرية في الإسكندرية.





وأحرز أهداف طنطا كل من محمد جودة، وحسام غالي، وميدو حمال، ومحمد العشري.