متحدث البرلمان: برنامج الحكومة يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد جني الثمار
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:40 م
رقية جمال
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن بيان رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، الذى تلاه اليوم أمام البرلمان، هو مختصر لبرنامج الحكومة، والمحاور الرئيسية به.
وأضاف "حسب الله"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج التفصيلي للحكومة عدد صفحته تتجاوز 600 صفحة، وتم توزيعه في كتاب على جميع أعضاء البرلمان للإطلاع عليه.
وتابع، أنه تم تشكيل لجنة لمناقشة برنامج الحكومة، اجتمعت اليوم وقامت بتشكيل 5 لجان فرعية داخلها لـ 5 محاور لبرنامج الحكومة، موضحًا أن أبرز ما استوقفه ببرنامج الحكومة هو أن الفترة القادمة فترة جني الثمار، وهذا البرنامج هذفه الرئيسي شعور المواطن المصري بأن ما حدث تم من أجله، وأننا على مشارف جني ثمار ماحدث، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية لحكومة شريف إسماعيل، كانت مرحلة تثبيت الدولة المصرية.
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