متحدث البرلمان: برنامج الحكومة يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد جني الثمار

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن بيان رئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولي، الذى تلاه اليوم أمام البرلمان، هو مختصر لبرنامج الحكومة، والمحاور الرئيسية به.





وأضاف "حسب الله"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج التفصيلي للحكومة عدد صفحته تتجاوز 600 صفحة، وتم توزيعه في كتاب على جميع أعضاء البرلمان للإطلاع عليه.



