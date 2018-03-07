زفاف أسطوري لـ أنور صادق الصباح.. ونجوم العالم العربي يحتفلون بالعروسين (صور)

حضن قصر "سرسق" الزفاف الأسطوريّ لنجل المُنتج صادق الصبّاح، أنور الصبّاح وعروسه باميلا مكّوك في صوفر- لبنان ضمن أجواء وُصفت بالخياليّة.

أحيا النجم رامي عيّاش، حفل الزفاف وأدّى مجموعة من أجمل أغنياته مُشعلاً الأجواء، وشهد هذا الصرح الأثريّ تفاعلاً كبيراً من المدعوّين من أهل وأصدقاء ونجوم في عالم الفنّ والإعلام.

وقد غنّى كلّ من النجمة لطيفة والنجم حمادة هلال للعروسين، بعد أن كانت النجمة ألين لحّود قد أطلّت في بداية الحفل لتُضفي أجواءً رومانسيّة خاصّة.

وحضرعدد كبير من نجوم لبنان والوطن العربيّ لمُشاركة عائلة المُنتج صادق الصبّاح فرح نجله أنور نذكر منهم القديرة منى واصف ونادين نسيب نجيم وعابد فهد وكارول سماحة وسيرين عبد النور ومكسيم خليل وورد الخال وأمل بشوشة وستيفاني صليبا وباسم مغنيّة وكارلوس عازار وعبدو شاهين وزينة مكّي وريتا حرب وميرفا القاضي.

أمّا النجوم المصريّين حضرت ليلى علوي وعمرو سعد وصبري فوّاز ولقاء سويدان ولقاء الخميسي وإدوار ورانيا يوسف وإيمان العاصي وسهر الصايغ وخالد عليش وتامر شلتوت وفاطمة الناصر، وعدد من مُخرجي العالم العربيّ منهم أحمد شفيق ووائل إحسان وسامر برقاوي ورشا شربتجي وأسد فولادكار، هذا بالإضافة إلى عدد من الشخصيّات الإعلاميّة على رأسهم نقيب الصحافة اللبنانيّة عوني الكعكي وعماد الدين أديب وجمال فيّاض، وكلّ من زينة يازجي ومنى أبو حمزة ونيشان ديرهاروتيونيان وريكاردو كرم ووسام بريدي ومريم أمين أضف إلى مجموعة من المُنتجين والمؤلفين وإداريّي المحطات التلفزيونيّة والأصدقاء.