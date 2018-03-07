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"منارات السينما المتوسطية" بتونس تختار بشرى لعضوية المهرجان

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:35 م
منارات السينما المتوسطية بتونس تختار بشرى لعضوية المهرجان
بشرى
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الفجر الفني
 

اختارت إدارة مهرجان منارات السينما المتوسطية بتونس في دورته الأولى النجمة المصرية بشرى لعضوية لجنة التحكيم بالمسابقة الرسمية والتي تضم الفنانة التونسية سندس بلحسن والممثلة الفرنسية اللبنانية منال عيسى والممثلة البلجيكية ناتاشا ريني والممثلة الفلسطينية منال عوض.

مهرجان منارات السينما المتوسطية بتونس مهرجان جديد تنطلق دورته يوم 9 يوليو وتستمر حتي 15 من نفس الشهر في تونس العاصمة وعدد آخر من المدن التونسية وينظمه المركز الوطني للسينما والصورة والمعهد الفرنسي والمركز الوطني للسينما الفرنسي .


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