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أحمد موسى عن ذكرى 3 يوليو: كلنا مدينون برقابنا للرئيس السيسي

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:27 م
أحمد موسى عن ذكرى 3 يوليو: كلنا مدينون برقابنا للرئيس السيسي
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقًا على ذكرى أحداث 3 يوليو، إن هذا اليوم يمثل يوم المجد والعزة والكرامة والفخر، يوم عيد وتحرير حقيقي.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه مهما ذكرنا لن نوفي رجال القوات المسلحة حقهم في الدور الوطني الذين قاموا بأدائه في هذا اليوم العظيم، مؤكدًا أن لا أحد ينكر دور القوات المسلحة يوم 3/7/2013.

ووصف، الرئيس المخلوع محمد مرسي بأنه أول جاسوس مدني يحكم مصر، مؤكدًا أن 3 يوليو 2013 تاريخ إنقاذ مصر من جماعة الإخوان على يد الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلقًا: "كلنا مدينون برقابنا للرئيس السيسي الذى تحدى العالم في هذا اليوم.. شكرًا لرجال القوات المسلحة".

وتابع: "اليوم ده لو مش نجح كنا أصبحنا في السجون أو مقتولين".
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