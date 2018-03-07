المدارس اليابانية في مصر × أرقام.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

لا تزال، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبال طلاب التقدم من أولياء الأمور على المدارس المصرية اليابانية في مصر، عبر موقعها الرسمى، بعد أن فتحت الوزارة باب التقدم على 40 مدرسة مصرية يابانية في 22 محافظة.





1. تستمر وزارة التربية والتعليم، في قبول طلبات التقدم على المدارس المصرية اليابانية في مصر، لمدة 15 يومًا في 22 محافظة.





2. تستقل الوزارة طلبات التقدم إلكترونيا على موقعها https://ejs4students.moe.gov.eg/.





3.أتاحت الوزارة قبول طلبات التقدم على 3 صفوف دراسية هي مرحلة رياض الأطفال "kg1" و"kg2" والصف الأول الابتدائى، على أن يتم القبول وفقا للأكبر سنا والمربع السكنى لولى الأمر وأسرة الطفل.





4.وتعتمد الدراسة على تفعيل وتطبيق أنشطة التوكاتسو، حيث تعمل على بناء شخصية الطفل بشكل يجعله يحترم الآخرين ويخدم نفسه بنفسه، ويتعايش مع المجتمع بشكل سوى يحترم نفسه ومجتمعه قادر على العطاء وبذل الجهد.





5.ويلتزم ولى الأمر في المدارس اليابانية، بأن يقدم العون والخدمة للمدرسة لمدة 20 ساعة في العام الدراسي، حتى يكون على دراية بما يكتسبه الطفل من مبادئ تجعل ولى الأمر يحافظ عليها فى المنزل والبيت ليكتمل الهدف من التجربة.





6. ووصلت مصروفات المدارس لـ8 آلاف جنيه مصروفات شاملة، بالإضافة إلى 2000 جنيه مصروفات أنشطة، بإجمالي 10 آلاف جنيه سنويًا.





7. لن يتم قبول أي طلبات للتقدم بأي وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد .





ـ8. لغة التدريس في المدارس هي اللغة العربية.





شروط التقديم للمدارس اليابانية





1.أن يكون الطفل مصرى الجنسية.





2.سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية، للأطفال في المستوى الأول لرياض الأطفال(KG1).





3. الالتزام بالمربع السكني للمدرسة، وفقًا للعنوان المثبت ببطاقة الرقم القومي لولى الأمر أو أي مستند رسمى يرجع تاريخة إلى ما قبل الإعلان بمدة لا تقل عن ستة أشهر يثبت الإقامة في النطاق المطلوب.





4. توقيع ولى أمر الطفل المتقدم على إقرار يتضمن النقاط التالية:





- قبوله أن يطبق ابنه النموذج اليابانى بكافة أعبائه داخل وخارج المدرسة.





- قبوله تقديم خدمة تطوعية للمدرسة لمدة عشرين ساعة سنويًّا، ووفقًا للقواعد التى تضعها المدرسة.





5.سداد المصروفات الدراسية في موعدها.









قواعد التقديم





1.يجب أن يكون ولى الأمر والطفل مصريين الجنسية.





2.أن يكون سن الطفل وفق الشرائح العمرية المحددة لكل مرحلة تعليمية سيتم التقدم لها على النحو المبين أدناه.





3.يجب التأكد من ملء كل البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح.





4.ملء البيانات الشخصية بحرص مع كتابة الاسم رباعيا وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي والحالي في حالة اختلافة عن المدرج في بطاقة الرقم القومي.





5.أي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة المتاحة.





6.يجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفي حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة واحدة سوف يتسبب ذلك فى حرمان الطفل من فرصته واستبعاد الطلب كاملاً، ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.





7.يجب الحرص في اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها وفق الجدول أدناه بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الحالي الذي يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم.



