هشام الحلبي: هناك أجهزة مخابراتية لدول متورطة في ضرب مصر عبر حدودها

قال اللواء أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية،، إن "البيان الـ25 للقوات المسلحة يكشف عن قوة تسليح الإرهابيين من قذائف هون، دوائر نسف، وعبوات نسف مزروعة بشكل عشوائي"، مؤكدًا أن البيان يؤكد نجاح القوات المسلحة فى استهداف قدرات الإرهاب.





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TEN"، الثلاثاء، أن البيان يؤكد السيطرة العالية على الحدود المصرية التي يحاول الإرهابيون تهريب منه الأسلحة والمخدرات.





وكشف عن نوع جديد من الإرهاب المنظم الذي يستهدف المصريين من خلال كمية ونوعية المخدرات التى تم ضبطها على الحدود الجنوبية بما يقدر من نصف طن هيروين بالإضافة للأقراص المخدرة من الحشيش، مشيرًا إلى أن هذا الاتجاة من الإرهاب يعد متغيرا جديدا يفوق قدرات تجارة المخدرات، مؤكدًا على تورط أجهزة مخابراتية لدول تلجأ لضرب مصر عبر حدودها.



