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أسامة هيكل: قانون الصحافة والإعلام أخطر قانون تم وضعه في مجلس النواب

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 08:19 م
أسامة هيكل: قانون الصحافة والإعلام أخطر قانون تم وضعه في مجلس النواب
أسامة هيكل
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كساب أحمد
 
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون الصحافة والإعلام هو أخطر قانون تم وضعه في مجلس النواب، لافتًا إلى أن استخراج هذا القانون أمر هام خلال المرحلة الحالية، لأن التطور الهائل في الإعلام لم يواكبه أي تطوير في التشريعات التي تنظيم العمل الإعلامي والصحفي. 

وأضاف "هيكل"، خلال حواره على فضائية "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية"الحياة"، مساء الثلاثاء، أن هناك فئة معينة من الصحفيين قامت بمهاجمة هذا القانون، رغم أن هذا القانون يُوحد الحقوق بين الصحفيين والإعلاميين، وينص على عدم جواز تفتيش منزل الصحفي أو الإعلامي إلا من بوجود عضو نيابة، وبذلك اكتسب الصحفيين حقوق جديدة.

وأشار إلى أن هذا القانون لا ينص على حبس الصحفيين والإعلاميين على وجه الإطلاق مثلما يدعي البعض.
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