رئيس بوروندي يكرم السفيرة المصرية في احتفالات العيد الوطني

قام الرئيس البوروندي "بيير نكرونزيزا"، بتكريم عبير بسيوني رضوان السفيرة المصرية ضمن (10) شخصيات بوروندية وأجنبية ممن ساهموا في خدمة الدولة البوروندية، وذلك أثناء الاحتفال بالعيد الوطني البوروندي (عيد الاستقلال) الذي أقيم في العاصمة بوجمبورا.

وذلك في إطار العلاقات الطيبة بين مصر وبوروندي، وتقديراً لدور مصر في دعم بوروندي، وما قامت به سفيرة مصر لدى بوروندي من جهود خلال العامين الماضيين لتعزيز العلاقات في جميع مجالات التعاون.





وصرحت سفيرة مصر في بوروندي، بأن قائمة المكرمين قد ضمت عدد محدود من الدبلوماسيين لدورهم في توطيد العلاقات الثنائية بين بلدانهم وبوروندي لسنوات طويلة، وجاءت السفيرة المصرية على رأس قائمة التكريم بالرغم من أن خدمتها في بوروندي لم تتجاوز السنتين، حيث قام الرئيس البوروندي بمنحها جائزة الدولة (Decoration Nationale).





وأضافت السفيرة المصرية، أن هذا التكريم يعد أول تكريم لسفير مصري في بوروندي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 8 ديسمبر 1964 أي منذ 55 عاماً، وتعبيراً عن عمق العلاقات بين مصر وبوروندي وما وصلت إليه من درجة تقارب.



