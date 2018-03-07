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مختار نوح: ضباط ملتحين من مصر شاركوا في الجهاد بسوريا

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:32 م
مختار نوح: ضباط ملتحين من مصر شاركوا في الجهاد بسوريا
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هدى عبدالرازق
 
قال مختار نوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن جماعة الإخوان الإرهابية أرسلت 360 مصريًا للجهاد مع تنظيم القاعدة وداعش في سوريا.

وأضاف "نوح"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن جماعة الإخوان أسست معسكرًا للجهادين تحت قيادي الجهادي محمد حجازي في محافظة مطروح، مشيرًا إلى أن هناك ضباط ملتحين من مصر شاركوا في الجهاد في سوريا.

وأوضح "نوح"، أن جماعة الإخوان تحصل على تمويلات من دول كثيرة من أجل الهجوم على مصر.
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