ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي يخوض مرانه المسائي في معسكره الأوروبي

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:30 م
الأهلي يخوض مرانه المسائي في معسكره الأوروبي
طباعة
علي نبوي
 


الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصل حاليًا إلى ملعب «NK POLET»، والذي يبعد عن فندق الإقامة خمس دقائق، لخوض المران المسائي، الذي ينطلق في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء.


وكان الفريق قد خاض مرانه الأول في العاشرة صباح اليوم، وبدأ بفقرة بدنية؛ تحت إشراف مايكل ليندمان المعد البدني؛ استمرت لما يقرب من 35 دقيقة، ثم أعقبها تدريبات فنية وتكتيكية بالكرة؛ تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.


يذكر أن بعثة الفريق وصلت إلى كرواتيا أمس، الاثنين، للدخول في معسكر مغلق حتى يوم 10 يوليو، يخوض خلاله مباراتيْن وديتيْن، استعدادًا لمواجهة «تاونشيب» البتسواني، يوم 17 يوليو الجاري، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
0
x
16:00
0
سويسرا
كولومبيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/3/2018 7:40:03 PM