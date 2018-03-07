الأهلي يخوض مرانه المسائي في معسكره الأوروبي





الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصل حاليًا إلى ملعب «NK POLET»، والذي يبعد عن فندق الإقامة خمس دقائق، لخوض المران المسائي، الذي ينطلق في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء.





وكان الفريق قد خاض مرانه الأول في العاشرة صباح اليوم، وبدأ بفقرة بدنية؛ تحت إشراف مايكل ليندمان المعد البدني؛ استمرت لما يقرب من 35 دقيقة، ثم أعقبها تدريبات فنية وتكتيكية بالكرة؛ تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.





يذكر أن بعثة الفريق وصلت إلى كرواتيا أمس، الاثنين، للدخول في معسكر مغلق حتى يوم 10 يوليو، يخوض خلاله مباراتيْن وديتيْن، استعدادًا لمواجهة «تاونشيب» البتسواني، يوم 17 يوليو الجاري، في الجولة الثالثة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

