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المشدد خمس سنوات للمتهمين بالاتحاد بالبشر في القليوبية

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:29 م
المشدد خمس سنوات للمتهمين بالاتحاد بالبشر في القليوبية
صورة أرشيفية
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أيمن يحيي
 
قضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، بمحاكمة المتهمين في قضية الإتجار بالبشر بمحافظة القليوبية بالحبس 5 سنوات لمتهم و3 سنوات لمتهمين اثنين.

عقدت هيئة المحكمة برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامي بريك، وأيمن الصحن، وأمانة سر المحمدي الباجور، وقررت في حضور المتهمين "جرجس. م"، 23 عاما، صاحب محل ملابس مقيم بشبرا الخيمة، محافظة القليوبية، و"أبانوب. ن" 23 عاما، نقاش، و"سيدة.ع. س" 55 عاما، بائعة خضروات، مقيمة بدائرة مركز الخانكة، محافظة القليوبية، بالسجن 5 سنوات على المتهم الأول، والسجن 3 سنوات للمتهم الثاني والثالثة، لقيامهم بخطف "تقى. س" و"نورهان. س" 18 عاما، وهتك عرض المجني عليهما تحت التهديد، وإجبارهما على ممارسة الدعارة والفجور مع راغبي المتعة.
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