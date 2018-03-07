بطريقة جديدة.. جربي تحضير لفائف الدجاج
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:27 م
المقادير
- خس : 3 اكواب (مفروم)
- الدجاج : كوبان (مسلوق ومقطع قطع صغيرة)
- جبنة بارميزان : ربع كوب (مبشورة)
- خبز التوست : ربع كوب (مقطع مكعبات صغيرة ومحمص)
- خبز التورتيلا : 6 أرغفة
- صلصة السيزر الجاهزة : نصف كوب
طريقة التحضير
1. في وعاء كبيرة اخلطي الخس المفروم والدجاج والجبن البارميزان والخبز المحمص جيدا.
2. أضيفي صلصة السيزر للخليط وقلبي حتى تمتزج المكونات.
3. وزعي الخليط على خبز التورتيلا بكمية كافية ولفي الخبز وقدميه إلى جانب طبق من السلطة.
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