بطريقة جديدة.. جربي تحضير لفائف الدجاج

المقادير

- خس : 3 اكواب (مفروم)

- الدجاج : كوبان (مسلوق ومقطع قطع صغيرة)

- جبنة بارميزان : ربع كوب (مبشورة)

- خبز التوست : ربع كوب (مقطع مكعبات صغيرة ومحمص)

- خبز التورتيلا : 6 أرغفة

- صلصة السيزر الجاهزة : نصف كوب

طريقة التحضير

1. في وعاء كبيرة اخلطي الخس المفروم والدجاج والجبن البارميزان والخبز المحمص جيدا.

2. أضيفي صلصة السيزر للخليط وقلبي حتى تمتزج المكونات.