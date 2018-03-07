برلماني يُطالب بزراعة القمح في الصعيد عن طريق الهليكوبتر

قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن السيول في الصعيد مهلكة وقاتلة، لافتًا إلى أن هناك منطقة تتجاوز 160 كيلو من يهبط بها سيول هائلة كل عام ولا يتم الاستفادة منها.





وأضاف "الغول"، خلال حواره على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أنه اقترح زراعة القمح في هذه المنطقة من خلال الهيلكوبتر على غرار ما يحدث في روسيا من بدر القمح في الأراضي الشاسعة عن طريق الطائرات، لافتًا إلى أنه تقدم بهذا المشروع لرئيس الوزراء منذ عام.



