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مكونات صلصة الدقوس

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:24 م
مكونات صلصة الدقوس
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المقادير
- طماطم : 4 حبات 
- الثوم : فصّان (مهروس) 
- ملح : ربع ملعقة صغيرة 
- الفلفل الحار : 3 قرون (مفروم ناعم) 
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة 
- زيت الزيتون : 4 ملعقة صغيرة 
- البقدونس : ملعقتان كبيرتان (مفروم ناعم) 
طريقة التحضير
1- نهرس حبّات الطماطم في الخلّاط الكهربائيّ جيّداً.
2- نحمي زيت الزيتون في وعاء، ونقلي الثوم، والفلفل الأخضر الحارّ.
3- نضيف الطماطم المهروسة والبقدونس.
4- ننكّه المكوّنات بالفلفل الأسود، والملح، ونحرّك المزيج.
5- نغطّي الوعاء عندما تغلي المكوّنات، ثمّ نترك الصلصة على نارٍ خفيفة ليتكثّف قليلاً.
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