مكونات صلصة الدقوس

المقادير

- طماطم : 4 حبات

- الثوم : فصّان (مهروس)

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- الفلفل الحار : 3 قرون (مفروم ناعم)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 4 ملعقة صغيرة

- البقدونس : ملعقتان كبيرتان (مفروم ناعم)

طريقة التحضير

1- نهرس حبّات الطماطم في الخلّاط الكهربائيّ جيّداً.

2- نحمي زيت الزيتون في وعاء، ونقلي الثوم، والفلفل الأخضر الحارّ.

3- نضيف الطماطم المهروسة والبقدونس.

4- ننكّه المكوّنات بالفلفل الأسود، والملح، ونحرّك المزيج.