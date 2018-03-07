مكونات صلصة الدقوس
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:24 م
المقادير
- طماطم : 4 حبات
- الثوم : فصّان (مهروس)
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- الفلفل الحار : 3 قرون (مفروم ناعم)
- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : 4 ملعقة صغيرة
- البقدونس : ملعقتان كبيرتان (مفروم ناعم)
طريقة التحضير
1- نهرس حبّات الطماطم في الخلّاط الكهربائيّ جيّداً.
2- نحمي زيت الزيتون في وعاء، ونقلي الثوم، والفلفل الأخضر الحارّ.
3- نضيف الطماطم المهروسة والبقدونس.
4- ننكّه المكوّنات بالفلفل الأسود، والملح، ونحرّك المزيج.
5- نغطّي الوعاء عندما تغلي المكوّنات، ثمّ نترك الصلصة على نارٍ خفيفة ليتكثّف قليلاً.