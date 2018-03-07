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"تعين الطحاوي" مديرًا لآثار الدقهلية

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:26 م
تعين الطحاوي مديرًا لآثار الدقهلية
صورة أرشيفية
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عين الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فتحي الطحاوي، مفتش آثار مصرية أول، مديرًا عامًا لمنظمة آثار الدقهلية، خلفًا لسالم جبر بغدادى المدير العام لمنطقة آثار الدقهلية لبلوغه سن المعاش فى 5 يوليو الجاري.

جاء ذلك بناء على القرار رقم 4542 لسنة 2018، وشمل القرار تكليف حمدى أحمد عبدالعظيم ” كبير باحثين بدرجة مدير عام للعمل مديرا لمنطقة آثار الدقهلية.
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