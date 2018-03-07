لايف.. مشاهدة مباراة انجلترا ضد كولومبيا بث مباشر وحي

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التشكيل المتوقع لمباراة انجلترا وكولومبيا:





منتخب كولومبيا:





(دافيد أوسبينا؛ سانتياجو أرياس، دافينسون سانشيز، ييري مينا، جوهان موخيكا؛ كارلوس سانشيز، ماتيوس أوريبي؛ خوان كوادرادو، خوان كينتيرو، لويس مورييل؛ فالكاو).





منتخب إنجلترا:





(جوردان بيكفورد؛ كايل والكر، جون ستونز، هاري ماجواير؛ كييران تريبيير، ديلي ألي، جوردان هندرسون، جيسي لينجارد، آشلي يونج؛ رحيم ستيرلينج، هاري كين).









القنوات الناقلة لمباراة انجلترا وكولومبيا:





ومن المقرر أن تذيع قناتي "بي إن سبورت ماكس ١و٢" المشفرة مباراة انجلترا وكولومبيا عبر البث المباشر، كما أن هناك قنوات أخرى مجانية ستنقل اللقاء مثل تي آر تي ١ التركية والقناة الإيطالية "italia1".













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معلومات عن مشاهدة سويسرا والسويد اليوم انجلترا وكولومبيا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي ان ماكس 3، الملعب : ملعب كريستوفسكي، المعلق : لم يحدد بعد حتي الآن .





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