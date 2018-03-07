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بوتين يستقبل نتنياهو الأسبوع المقبل

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:17 م
بوتين يستقبل نتنياهو الأسبوع المقبل
بوتين ونتنياهو- أرشيفية
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خاطر عبادة
 

يستقبل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، فى العاصمة الروسية موسكو الأسبوع المقبل، وفقاً لبيان مكتب نتنياهو، اليوم.


ويناقش القاء الوضع فى سوريا وسط تقدّم الجيش السورى ضد المعارضة جنوب البلاد وقرب الجولان المحتل، كما يأتى قبل أيام من لقاء بوتين ونظيره الأمريكى دونالد ترمب فى فنلندا.


وصباح اليوم، وردت تقارير عن قصف إسرائيلى جديد لمستودع أسلحة لميليشيات إيرانية فى سوريا.

 

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