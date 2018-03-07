مصرع 16 شخصاً إثر جنوح عبارة في إندونيسيا

قضى 16 شخصاً على الأقل، بينهم طفلان، الثلاثاء بعد جنوح عبارة قبالة سواحل اندونيسيا، بحسب ما أعلن مسؤولون، فيما هرعت فرق الإغاثة لانقاذ عشرات الركاب الذين كانوا على متنها.





ووقع الحادث في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطات الاندونيسية توقف عمليات البحث عن أكثر من 160 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين إثر غرق عبارة في بحيرة سياحية في سومطرة قبل أسبوعين.





وأظهرت صور للحادث الأخير ركاباً يتمسكون بجانب العبارة "كيه ام ليستاري" التي جنحت قبالة سواحل سولاويزي، فيما عام آخرون في الماء بانتظار وصول المساعدة.





وقال مدير الجهاز المحلي لمكافحة الكوارث درفيان موكري إنه تم حتى الآن انتشال 16 جثة وانقاذ 39 شخصاً، لكن السلطات لم تعثر بعد على جميع من كانوا على قائمة ركاب السفينة البالغ عددهم 139 شخصاً.





وقال موكري إن "فريق البحث والانقاذ والصيادون لا يزالون يعملون على إنقاذ الضحايا الذين كانوا على متن السفينة"، مضيفاً "لم يُعرف بعد عدد الركاب الذين لا يزالون عالقين داخل السفينة".





وتحاول مجموعة من السفن الصغيرة انقاذ الركاب بعد أن حالت رداءة الطقس دون تمكن سفن أكبر من الاقتراب من موقع جنوح العبارة، بحسب ما أعلنت وزارة النقل.





وأوضحت الوزارة أن الركاب ارتدوا سترات النجاة.





وكانت العبارة واجهت رياحاً وأمواجاً عاتية خلال توجهها من سولاويزي إلى جزيرة سيلايار.





وتتكرر الحوادث البحرية في أندونيسيا حيث يعتمد كثر السفن وسيلة للتنقل بن جزر الأرخبيل التي يقارب عددها 17 ألف جزيرة رغم ضعف معايير السلامة.