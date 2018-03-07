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برلماني: الصعيد قادر على توفير غذاء مصر بالكامل إذا تم الاهتمام به

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 07:14 م
برلماني: الصعيد قادر على توفير غذاء مصر بالكامل إذا تم الاهتمام به
النائب محمد الغول
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كساب أحمد
 
قال النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، إن الصعيد أهمل لفترة تتجاوز الـ60 عامًا سواء في البنية التحتية أو المشاريع، لافتًا إلى أن الصعيد قادر على توفير غذاء مصر بالكامل إذا تم الاهتمام به. 

وأضاف "الغول"، خلال حواره على فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن البرلمان قام بإنشاء هيئة لتنمية الصعيد على غرار هيئة تنمية قناة السويس، حتي نقضي على تشتت المسؤولية بين الوزارات المختلفة.

وأشار إلى أن قصب السكر المنتج الوحيد الذي ينتج عنه 24 صناعة تكاملية، ولذلك يُعتبر صناعة أمن قومي لمصر.
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