محافظ بورسعيد: التركيز على بناء الإنسان مع مرحلة جني ثمار مشروعات التنمية بالدولة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم الثلاثاء أن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قطعت شوطا كبيرا في إرساء دعائم إعادة بناء الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية التي يجري العمل بها حاليا في كافة الأراضي المصرية والعمل البطولي الذي يواصله أبطال القوات المسلحة والشرطة لإرساء قواعد الاستقرار والأمن والقضاء علي الإرهاب.



وقد بدأت الدولة بقيادة الرئيس في خوض مرحلة جديدة وهي مرحلة الاستعداد لجني ثمار خطط الإصلاح والتنمية ليعم الخير علي كل أبناء مصر.



وأضاف المحافظ ان الفترة القادمة ستشهد التركيز علي بناء الإنسان المصري وإعداد الأجيال الجديدة لغرس روح الولاء والانتماء وحب الوطن بداخلهم لاعداد أجيال تعرف قيمة مصر وتحافظ علي ما سيتحقق في المستقبل.



واستطرد المحافظ بأنه لايدخر جهد لتطبيق هذه السياسة في نطاق المحافظة حيث يحتل الشباب جزء كبير من الاهتمام والمشاركة في صنع القرار من خلال الاستماع إلي أرائهم وتنفيذ الجوانب الايجابية منها لتنمية بورسعيد كما وفرت المحافظة العديد من فرص العمل في قطاع الصناعة والمشروعات الصناعية الصغيرة وتطوير الشاطئ وابلي شباب بورسعيد بلاء حسن في هذه المجالات وبنفس الاهتمام تقدم المحافظة خدماتها لباقي قطاعات المجتمع منها الأجيال الصاعدة وكبار السن ومازال هناك الكثير من المخططات التي سيتم تنفيذها تباعا طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية للارتقاء بحياة المواطنين الذين هم في بؤرة اهتمامته.



ورحب المحافظ بكافة الأفكار والدراسات من أبناء بورسعيد للمشاركة في تنمية المحافظة سواء من الأفراد أو من جمعيات المجتمع المدني أو من الهيئات والنقابات.