كرم جبر: "تنظيم الصحافة" لم يتضمن حذف أو إضافة للمادة الخاصة بالمد للعاملين

قالت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، إن قانون تنظيم الصحافة الجديد لم يتضمن حذف أو إضافة للمادة الخاصة بالمد للعاملين بالمؤسسات الصحفية، وترك الباب مفتوحًا للمؤسسات لاختيار من يراه، وفقًا لظروفها واحتياجاتها، ويقتضي مبدأ مراعاة فتح الأبواب أمام شباب الصحفيين، وحقهم في الترقي وتول المناصب، حتى لو كان المد للخبرات، التي تحتاجها المؤسسات يتجاوز 65 عامًا.





وأضافت في بيان لها، أنها طالبت بأن يكون المُعينين في مجال الإدارات عن طريق رئيس مجلس إدارة كل مؤسسة، وليس بقرار من الهيئة، وهو ما استجاب له البرلمان، تحقيقًا لحق كل مؤسسة في اختيار الكفاءات والشخصيات التي ترى فيها تحقيق الخطط المزمع تنفيذها.