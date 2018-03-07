ضبط 990 مخالفة مرورية في الإسماعيلية



كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 45 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و10مخالفات لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و34 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 5 سيارات متروكة و18 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 36 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و35 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير 41 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد على حسين مدير الأمن، وذلك لإعادة الانضباط المرورى علي الطرق الصحراوية والزراعية والشوارع والميادين الرئيسية.وأسفرت مجهودات الحملة التى قادها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور، والعميد رضا فوزى وكيل إدارة المرور، والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 990 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 247 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و45 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و37 مخالفة انتظار خاطئ وحجز12 سيارة و125 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو35 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 41 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و39 رخصة لمخالفة البيئة و54 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 35رخصة لمخالفة خط السير و40 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و31 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 14 رخصة للسير يسار الطريق.