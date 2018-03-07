غزل المحلة يكتسح المعمورة وديا
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 06:00 م
سارة سالم
فاز فريق غزل المحلة بقيادة صابر عيد في أولي ودياته اليوم الثلاثاء، على حساب فريق المعمورة بسبعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.
وسجل أهداف الغزل إمام عاشور، وليد الحصري، حميدة علي، عبده يحيي، علي دياب، وعلي عفيفي "هدفين".
وجاءت المباراة في إطار إستعدادات الفريق لدوري القسم الثاني، حيث شهدت الدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين من جانب الأجهزة الفنية لتجهيزهم للمواجهات الرسمية، إضافة إلى الدفع ببعض الناشئين.