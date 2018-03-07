غزل المحلة يكتسح المعمورة وديا





فاز فريق غزل المحلة بقيادة صابر عيد في أولي ودياته اليوم الثلاثاء، على حساب فريق المعمورة بسبعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية.





وسجل أهداف الغزل إمام عاشور، وليد الحصري، حميدة علي، عبده يحيي، علي دياب، وعلي عفيفي "هدفين".



