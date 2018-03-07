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أكينفييف: كنت أتمنى الفوز على إسبانيا في الوقت الأصلي

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 05:58 م
أكينفييف: كنت أتمنى الفوز على إسبانيا في الوقت الأصلي
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ريهام عبد المحسن
 

قال إيجور أكينفييف حارس مرمى روسيا الذي أنقذ ركلتي ترجيح أمام إسبانيا ليقود بلاده للتأهل لدور الثمانية في كأس العالم إنه لم يتدرب مع زملائه على ركلات الترجيح.


وقال أكينفييف في تصريحات صحفية : "نحن لم نتدرب تماما على ركلات الترجيح، كنت أتمنى الفوز على إسبانيا في الوقت الأصلي دون اللجوء إلى ركلات الترجيح".


واختتم أكينفييف تصريحاته قائلاً : "لكن المباراة كانت طويلة، وخرجت كل المشاعر على مدار 120 دقيقة".


وستواجه روسيا كرواتيا السبت المقبل في دور الثمانية لكأس العالم في سوتشي بروسيا.

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