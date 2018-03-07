بيرهوف ونوير يعلقان على استمرار لوف في قيادة ألمانيا



وقال بيرهوف في تصريحات نقلتها شبكة دويتشه فيله الألمانية : "يسرني أن يواصل لوف، قيادة منتخبنا الوطني".



بينما علق نوير في تصريحات نقلتها الشبكة الألمانية :"اثق من أن المنتخب الوطني سيعود إلى قوته السابقة، في ظل قيادة لوف".

أعرب كلا من أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني ومانويل نوير حارس مرمى وقائد منتخب ألمانيا عن سعادتهما باستمرار يواكيم لوف في قيادة المانشافت عقب قرلر اتحاد الكرة الألماني بتجديد ثقته فيه حتى 2022.