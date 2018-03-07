أحمد عبدالباسط يتعاقد مع باسم سمرة ورانيا يوسف لبطولة "دماغ شيطان" (صور)

قال المنتج أحمد عبدالباسط، إنه تعاقد مع الفنان باسم سمرة والفنانة رانيا يوسف على بطولة فيلم "دماغ شيطان"، مشيرًا إلى أن العمل بدأ تصويره خلال الأيام الماضية، حيث تم تصوير عدد من المشاهد في إمبابة وستديو مصر.

وأضاف "عبدالباسط": "تعاقدنا أيضًا على بطولة الفيلم مع الفنانة سلوي خطاب وعمرو عابد وياسر الزنكلوني وأسامة عبدالله ونادية خيري".

وتابع: "فيلم (دماغ شيطان) تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل ويأتي التعاون معه في تجربته السينمائية الأولي إيمانًا من شركة فيلم اوف ايجيبت بضخ مواهب شابه في الوسط الفني مثلما حدث في أعمالنا السابقة".

وأضاف: "خريطة الشركة بها العديد من الأفلام المقبلة حيث تعاقدنا على شراء عدد من الأفلام مع أكثر من مؤلف منهم الكاتب عمر طاهر ومحمد عبد المعطي ومصطفي حمدي وستبدأ الشركة في دخول هذه الأعمال خلال الفترة المقبلة بعد طرح فيلم (سوق الجمعة)".

جدير بالذكر أن فيلم "سوق الجمعة" سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة حيث لم يتم الاستقرار على ميعاد طرح العمل حتي الآن.