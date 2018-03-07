منتخب السويس يعلن عن موعد اختبارات قطاع الناشئين
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 05:52 م
محمد اسماعيل
أعلن نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال، عن بدء الاختبارات في قطاع الناشئين الخاصة بالموسم الحالي 2018/ 2019 لجميع الأعمار السنية .
وحدد منتخب السويس موعد الاختبارات على مدار ثلاث أيام خلال الفترة من يوم الخميس 5 يوليو وحتى يوم السبت 7 يوليو ، الساعة التاسعة صباحاً بمقر النادي الجديد بجوار قرية الحجاج و ستاد السويس الرياضي .
ويبدأ بيع الاستمارات الخاصة بالاختبارات وقيمتها 20 جنيها ، بمقر النادي الجديد في بداية أيام الاختبارات .