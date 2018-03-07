ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منتخب السويس يعلن عن موعد اختبارات قطاع الناشئين

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 05:52 م
منتخب السويس يعلن عن موعد اختبارات قطاع الناشئين
طباعة
محمد اسماعيل
 

أعلن نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال، عن بدء الاختبارات في قطاع الناشئين الخاصة بالموسم الحالي 2018/ 2019 لجميع الأعمار السنية .


وحدد منتخب السويس موعد الاختبارات على مدار ثلاث أيام خلال الفترة من يوم الخميس 5 يوليو وحتى يوم السبت 7 يوليو ، الساعة التاسعة صباحاً بمقر النادي الجديد بجوار قرية الحجاج و ستاد السويس الرياضي .


ويبدأ بيع الاستمارات الخاصة بالاختبارات وقيمتها 20 جنيها ، بمقر النادي الجديد في بداية أيام الاختبارات .

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
0
x
16:00
0
سويسرا
كولومبيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/3/2018 6:30:02 PM