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السويد تهزم سويسرا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 05:51 م
السويد تهزم سويسرا وتتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم
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الفجر الرياضي
 


حقق منتخب السويد فوزا صعبا على حساب نظيره السويسري بنتيجة 1-0 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم في دور الـ16 لبطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

سجل هدف منتخب السويد اللاعب إيميل فورسبيرج في الدقيقة 66 من عمر المباراة ليقود بلاده للتأهل إلى دور ربع النهائي وتودع سويسرا البطولة.

 

وسينتظر منتخب السويد الفائز من مباراة انجلترا وكولومبيا لمواجهته في دور الثمانية ببطولة كأس العالم في روسيا.

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