تعرف على تفاصيل انتقال لاعب صيد المحلة إلى الأهلى





أعلن النادي الأهلي تفاصيل إنتقال اللاعب "حسون محمد" صاحب الـ 17 عاما، والجناح الأيمن لفريق صيد المحلة الي صفوف الفري الأحمر، في صفقة إنتقال حر، مقابل 300 الف جنيها.





وينشر "الفجر الرياضي" تفاصيل وشروط الإنتقال والتي تتضمن أن يحصل نادي الصيد علي 15% في حال بيع اللاعب الي مادي أخر، كما يحصل علي مبلغ قيمته 200 الف جمبها، في حال إختيار اللاعب في منتخب مصر للشباب، وفي حالة مشاركة اللاعب مع الفريق الأول يحصل نادي الصيد علي 700 الف جنيها.





يذكر أن اللاعب إنضم لصفوف الفريق الأول لصيد المحلة منذ 3 سنوات، وصعد مع الفريق من قبل لدورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني.



