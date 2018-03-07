بينولوبي كروز تشارك بحملة دعائية لأزياء "شانيل" (صور)

نشرت النجمة بينولوبي كروز لقطات لأحدث جلسة تصوير أجرتها ضمن حملة دعائية لماركة أزياء شانيل الشهيرة ، تعرض تصميمات الماركة لخريف وشتاء 2018/2019.





واحتضن فندق Grand Palais بميلانو جلسة التصوير، التي أجرتها بينولوبي بإطلالة وردية أنيقة من ضمن التصميمات الشتوية لشانيل بحضور عدد كبير من الإعلاميين.





يذكر أن هذه هي المرة الثالثة التي تشارك بها بينولوبي كروز بحملة دعائية لماركة شانيل، حيث سبق لها المشاركة بحملات دعائية للماركة بأعوام 2010 و 2014.



