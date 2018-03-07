العثور على جثة ربة منزل مصابة بحروق داخل منزلها بالشرقية

عثر أهالي قرية البردعية بمركز صان الحجر في محافظة الشرقية على جثة ربة منزل مصابة بحروق داخل منزلها.



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارًا من مركز صان الحجر يفيد وفاة المدعوة "ع سن" 22 عامًا ربة منزل ومقيمة مركز صان الحجر.



وبالانتقال والفحص تبين وجود جثه سالفه الذكر مسجاه على سرير غرفة نومها ترتدي ملابسها كاملة( جلباب أخضر اللون ) وبمناظرتها تبين وجود حروق نارية بالذراعين والجبهة وإحتراق جزء منمرتبة السرير ووجود أنبوبة غاز بذات الغرفة.



وبسؤال شقيقها "ش.ح.ج " 42 عاما عامل زراعى ومقيم البردعية مركز صان الحجر عن وفاة نجلته قرر أنه علم بوفاة نجلته من الاهالي ولا يتهم احد بالتسبب في وفاتها. وبسؤال زوجها "م.و.ع.ا " 26 عاما فلاح قرر أنه كان متواجد بأرضه الزراعية بالقرب من مسكنه وعلم من الاهالي بوجود حريق بمسكنه وحال توجهه فوجئ بقيام الاهالي بإخماد الحريق وإصابة زوجته بحروق نارية ووفاتها ولا يتهم أحد بالتسبب في وفاتها.



تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.