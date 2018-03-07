إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب الميراث بالشرقية

تعرض 4 أشخاص للإصابة إثر مشاجرة بسبب الميراث بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطه بلبيس بوصول كلا من" السيد.ا.ا ع " 60 عاما بالمعاش مصاب بأشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعى بالراس مع فقد للوعى وتم تحويله لمستشفى الاحرار بالزقازيق وزوجته "سناء.ع.م " 52 عاما ربه منزل مصابه بجرح قطعى بالراس وكدمه بالكتف الأيسر ونجليهما "حسام.ا.ع. " 32 عاما عامل مصابًا بجرح قطعى بالراس وكدمة شديدة بالعين اليسرى، مقيمين عرب البياضين مركز بلبيس.



وبالانتقال وسؤال الثانى والثالث إتهما كلا من شقيق المجنى عليه الاول "سعد.ع.ا " 75 عاما بالمعاش وأبنائه "عبدالحميد " 22 عاما طالب و"عمرو " عامل بشركه حديد بالعاشر من رمضان و" عبدالله " 34 عاما عامل بشركه بالعاشر من رمضان بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات عائليه " ميراث ".



وضبطت مباحث المركز المتهمين واتهموا الطرف الأول بالتعدى عليهم بالضرب لذات السبب. وتحررعن ذلك المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.