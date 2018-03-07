إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بسبب الميراث بالشرقية
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 05:49 م
سمر السيد -إسلام علي
تعرض 4 أشخاص للإصابة إثر مشاجرة بسبب الميراث بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطه بلبيس بوصول كلا من" السيد.ا.ا ع " 60 عاما بالمعاش مصاب بأشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعى بالراس مع فقد للوعى وتم تحويله لمستشفى الاحرار بالزقازيق وزوجته "سناء.ع.م " 52 عاما ربه منزل مصابه بجرح قطعى بالراس وكدمه بالكتف الأيسر ونجليهما "حسام.ا.ع. " 32 عاما عامل مصابًا بجرح قطعى بالراس وكدمة شديدة بالعين اليسرى، مقيمين عرب البياضين مركز بلبيس.
وبالانتقال وسؤال الثانى والثالث إتهما كلا من شقيق المجنى عليه الاول "سعد.ع.ا " 75 عاما بالمعاش وأبنائه "عبدالحميد " 22 عاما طالب و"عمرو " عامل بشركه حديد بالعاشر من رمضان و" عبدالله " 34 عاما عامل بشركه بالعاشر من رمضان بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات عائليه " ميراث ".
وضبطت مباحث المركز المتهمين واتهموا الطرف الأول بالتعدى عليهم بالضرب لذات السبب. وتحررعن ذلك المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطه بلبيس بوصول كلا من" السيد.ا.ا ع " 60 عاما بالمعاش مصاب بأشتباه نزيف بالمخ وجرح قطعى بالراس مع فقد للوعى وتم تحويله لمستشفى الاحرار بالزقازيق وزوجته "سناء.ع.م " 52 عاما ربه منزل مصابه بجرح قطعى بالراس وكدمه بالكتف الأيسر ونجليهما "حسام.ا.ع. " 32 عاما عامل مصابًا بجرح قطعى بالراس وكدمة شديدة بالعين اليسرى، مقيمين عرب البياضين مركز بلبيس.
وبالانتقال وسؤال الثانى والثالث إتهما كلا من شقيق المجنى عليه الاول "سعد.ع.ا " 75 عاما بالمعاش وأبنائه "عبدالحميد " 22 عاما طالب و"عمرو " عامل بشركه حديد بالعاشر من رمضان و" عبدالله " 34 عاما عامل بشركه بالعاشر من رمضان بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسبب خلافات عائليه " ميراث ".
وضبطت مباحث المركز المتهمين واتهموا الطرف الأول بالتعدى عليهم بالضرب لذات السبب. وتحررعن ذلك المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.