تعرف على أول مطالب "جروس" في الزمالك

طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إقامة معسكر إضافي في سويسرا عقب انتهاء معسكر الفارس الابيض في ألمانيا.





وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن جروس طلب إقامة معسكر آخر في سويسرا من أجل زيادة الانسجام بينه وبين لاعبي الفريق.





واضاف المصدر ذاته بأنه يوجد نية داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بالموافقة على كل طلبات جروس خلال المرحلة المقبلة لتوفير الجو السليم له ولطاقم عمله.



