إيقاف 3 إرهابيين موالين لـ"داعش" بتونس

ألقت وحدات التوقي من الإرهاب (مكافحة الإرهاب) في تونس القبض على 3 عناصر تكفيرية في مدينة سيدي بوزيد على صلة بمتشددين خارج البلاد.





وأفادت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء بأن دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني في سيدي بوزيد قد أوقفت العناصر الثلاثة والذين تتراوح أعمارهم بين 25 و33 عاماً كما ضبطت مبلغ مالي قدره ألف دينار بحوزة أحدهم.





وأضافت أنه بتفتيش الهاتف الخلوي لأحد العناصر عثر على رسائل قصيرة مع عدد من العناصر التكفيرية داخل وخارج أرض الوطن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى عدد من الصور لعناصر قيادية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.





ويخضع الموقوفين إلى التحقيق لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب قبل إحالتهم إلى القضاء المختص.