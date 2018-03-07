علي جمعة: "الإخوان" والإلحاد وجهان لعملة واحدة
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 05:43 م
رقية جمال
أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الإخوان وداعش والإلحاد وجهان لعملة واحدة.
وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن الإخوان والملحدين كلًا منهم ينكر السلطة، وكلًا منهم يصف الإسلام بما ليس فيه، ويتعامل مع النصوص بطريقة منفلتة.
وتابع، أن سيد قطب، يعانى من خطأ وهو التعميم، فهو يعتقد بأن كل مايذهب إليه حق، وألف تفسير في ظلال القرآن في 30 جزء، حوالى 4500 صفحة منهم 300 صفحة عبط وجهل، والباقي مدح في القرآن والله سبحانه وتعالى، وهذه الإشادة بالقرآن حقيقية بقول سيد قطب أو عدمه.