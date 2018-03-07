علي جمعة: "الإخوان" والإلحاد وجهان لعملة واحدة

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن الإخوان وداعش والإلحاد وجهان لعملة واحدة.





وأضاف "جمعة"، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الثلاثاء، أن الإخوان والملحدين كلًا منهم ينكر السلطة، وكلًا منهم يصف الإسلام بما ليس فيه، ويتعامل مع النصوص بطريقة منفلتة.



