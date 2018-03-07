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البورصة الأمريكية تفتح على ارتفاع مع صعود أسهم الطاقة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 04:28 م
البورصة الأمريكية تفتح على ارتفاع مع صعود أسهم الطاقة
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وكالات
 
 فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الثلاثاء في الوقت الذي صعدت فيه أسهم شركات الطاقة بدعم من زيادة أسعار النفط، مما يدعم وول ستريت في جلسة قصيرة قبيل عطلة الرابع من يوليو تموز.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 52.21 نقطة أو ما يعادل 0.21 بالمئة إلى 24359.39 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 6.56 نقطة أو ما يعادل 0.24 بالمئة إلى 2733.27 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 25.94 نقطة أو ما يعادل 0.34 بالمئة إلى 7593.63 نقطة.
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