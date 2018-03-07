الصحف العالمية تلقي الضوء على انضمام "الحضري" للإسماعيلي

بمجرد إتمام اجراءات عودة الحارس المخضرم عصام الحضرى لصفوف الإسماعيلى من جديد ،حرصت الصحافة العالمية على إلقاء الضوء لاسيما بعد تحقيقه رقم قياسى فى مونديال روسيا.

نرصد لكم جانب من اهتمام الصحافة العالمية فى تقريره التالى…

– موقع الــbbc نشر خبرا بعنوان .. الحضرى صاحب الرقم القياسى ينضم مجددا للاسماعيلى

وأضاف الموقع العالمى بأن الحارس المخضرم عاد مجددا للاسماعيلى بعد تجربة احتراف بالتعاون السعودى ،مشيرا إلى أنه كان أول حارس أجنبى يلعب بالمملكة العربية السعودية.

وأكمل بأن الحضرى عقد اجتماعا مع خير الدين مضوى المدير الفنى للوقوف على موعد مشاركته بالتدريبات.

-موقع “as” الأسبانى حرص على نشر تقريرا عنونه .. المخضرم يعود من جديد لناديه

واكد فى تقريره بأن الحضرى انضم مجددا لصفوف الإسماعيلى فى صفقة انتقال حر قادما من التعاون السعودى.

وأتم تقريره بأن الحضرى اصبح اكبر لاعب يشارك فى تاريخ المونديال بعد لعبه ضمن صفوف منتخب بلاده أمام السعودية والتى انتهت بالخسارة بهدفين مقابل هدف.

-موقع “calcioweb” الإيطالى نشر خبرا جاء بعنوان … الحارس المونديالى المخضرم ينضم مجددا للاسماعيلى

وأوضح فى الخبر بأن عصام الحضري الحارس المصري البالغ من العمر 45 عاما والذي صنع التاريخ في 25 يونيو ليكون أكبر لاعب يلعب في كأس العالم ، وقع عقداً جديداً مع الإسماعيلي

وواصل بأن الحارس الدولى وصل مقر ناديه أمس لتوقيع العقود قبل بدء مهمته بالقميص الأصفر والذى سبق أن ارتداه فى مناسبتين قبل ذلك.

-موقع “football365.fr” الناطق باللغة الفرنسية ابرز انتقال الحضرى بخبر كان عنوانه .. الحضرى يعود لبلاده

وأشار إلى أن الحارس المخضرم الذى لا يعرف أى نوع من أنواع الاستسلام عاد من جديد لصفوف الإسماعيلى بعد مسيرة احترافية بالمملكة العربية السعودية.

وأنهى بأن الحضرى على أتم الاستعداد للمشاركة ببطولة دورى أبطال أفريقيا مع فريقه الذى حصد وصافة الدورى خلال منافسات الموسم المنقضى.

-أخيرا موقع “kingfut” المصرى كتب خبرا عنونه … رسميا – الحضرى ينضم للاسماعيلى للمرة الثالثة

وقال بأن الحضرى اتم انتقاله رسميا للإسماعيلى أمس الأثنين حسبما أعلن النادى عبر موقعه الرسمى للمرة الثالثة بعد انتهاء عقده بالدورى السعودى.

واكمل بأن الحارس المخضرم سيعوض رحيل محمد عواد الذى تمت إعارته للوحدة السعودى على لمدة موسم وحيد.