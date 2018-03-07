ميناء دمياط يستقبل 422 طن من الحديد

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و 4 سفن بضائع عامة، بينما غادر سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





بينما غادر عدد 522 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39150 طن من البضائع العامة منها عدد 24 سيارة نقل محملة بـ 1062 طن قمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 71734 ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19793 طنا .





وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 15342 طن يوريا و 577 طن فوسفات و 3762 طن رمل و 16000 طن ملح و 3989 طن كاولينا و 3000 طن كسب فول صويا و 4970 طن مولاس و 4000 طن علف .





كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 369 حاوية مكافئة وحركة الوارد 32 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 896 حاوية مكافئة.





بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 422 طن حديد .