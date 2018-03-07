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جروس يغادر إلى ألمانيا قبل بعثة الزمالك بـ48 ساعة

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 04:06 م
جروس يغادر إلى ألمانيا قبل بعثة الزمالك بـ48 ساعة
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أحمد الهواري
 

 

يغادر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الزمالك إلى ألمانيا قبل البعثة البيضاء بـ 48 ساعة لترتيب بعض الأمور بينه وبين جهازه المعاون المنتظر أن يستلم مهام عمله رسميا خلال المعسكر .

 

ووصل جروس لمعسكر الزمالك المقام حاليا بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر ليبدأ مهام عمله بشكل رسمى بعد توليه المسئولية .

 

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أعلن التعاقد مع السويسرى جروس مديرا فنيا للفريق الكروى خلال الموسم المقبل.

 

 

المزيد عن: كورة رياضة جروس الزمالك ألمانيا
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