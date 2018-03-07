البورصة السعودية تواصل التراجع للجلسة الثانية على التوالى

أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، على تراجع ليواصل المؤشر العام للسوق- تاسي، خسائره للجلسة الثانية على التوالي متأثراً بخسائر أغلب القطاعات، فيما نجح مؤشر السوق الموازي- نمو تغيير اتجاهه السلبي في الجلسات الماضية، ويغلق باللون الأخضر بختام تعاملات الثلاثاء.





وأنهى المؤشر العام للسوق- تاسي، تعاملات اليوم، على تراجع نسبته 0.48%، ليفقد 39.42 نقطة من رصيده، ليستقر عند مستوى 8235.56 نقطة بالختام.





وانكمشت التداولات بجلسة اليوم وسط تسجيل سيولة بقيمة 3.21 مليار ريال، مقارنة بـ 3.83 مليار ريال في الجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 120.81 مليون سهم، مقابل تداولات تمت على 162.45 مليون سهم في تعاملات الاثنين.





وخيم التراجع على معظم قطاعات السوق، حيث هبط 15 قطاعاً، جاء في مقدمتها "إنتاج الأغذية" بنسبة 1.2%، يليه "الإعلام" بنحو 1.15%، ثم "النقل" بـ 1.1%.





وشهدت القطاعات ذات الوزن النسبي الأعلى بالمؤشر تراجعاً جماعياً، تقدمها "البنوك" بنسبة 0.7%، و"الاتصالات" بنحو 0.2%، و"المواد الأساسية" بـ 0.17%.





وفي المقابل، اقتصرت الارتفاعات على 5 قطاعات جاء على رأسها قطاع "السلع طويلة الأجل" بنسبة 0.9%، و"صناديق الاستثمار العقارية" بنحو 0.4%.





وتصدر تراجعات السوق سهم "عناية للتأمين" بنسبة 5.99%، ثم "وفا للتأمين" بنحو 5.2%، فيما حل "مجموعة السريع" على رأس الارتفاعات بـ 6.1%.





واستحوذ "سابك" على السيولة بالسوق الرئيسي بقيمة 796.83 مليون ريال، فيما تركزت كميات التداول بشكل أكبر في سهم "الإنماء" بنحو 27.4 مليون سهم.





وفي المقابل، استطاع مؤشر السوق الموازي- نمو تغيير اتجاهه الهبوطي بالجلسات الأخيرة ليتمكن من إنهاء تعاملات الثلاثاء على ارتفاع بنحو 0.6%، مضيفاً 16.45 نقطة لرصيده، ليصل إلى 2955.17 نقطة.





وشهدت التداولات بالموازي انخفاضاً حاداً في تعاملات اليوم؛ مع تراجع السيولة إلى نحو 1.9 مليون ريال، مقارنة بـ 5.2 مليون ريال كانت في الجلسة الماضية، بالإضافة إلى انخفاض الأسهم المتداول عليها لـ 99.48 ألف سهم، مقابل 338.04 ألف سهم بجلسة الاثنين.





وسجلت أسهم الموازي ارتفاع 3 منها تصدرها "ريدان" بنحو 3.8%، فيما تراجع "باعظيم" وحيداً بـ 1.2%، وشهدت بقية الأسهم استقراراً بنهاية الجلسة.





وسيطر "ريدان" على التداولات في "نمو" بسيولة بلغت 832.13 ألف ريال، وبكميات 58.69 ألف سهم.





وأغلق سوق الأسهم السعودية- تداول، بجلسة الاثنين على تراجع، متأثراً بالأداء السلبي للقطاعات القيادية بالمؤشر العام للسوق- تاسي، وإغلاق مؤشر السوق الموازي- نمو باللون الأحمر للجلسة الثانية.