بن زايد يستقبل رئيس إريتريا ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين

استقبل ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا، وبحث معه تعزيز علاقات الصداقة والتعاون والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك نقلا عن شبكة "24 لايف".



ويذكر أن استأجرت الإمارات العديد من القواعد العسكرية السوفيتية سابقًا، مثل ميناء "عصب"، جنوب اريتريا، في مواجهة ميناء عدن وغير بعيد من ميناء الحديدة في اليمن، واحتلت اريتريا جزيرة يمنية بتمويل من الإمارات قبل حوالي عشر سنوات، وتستخدم الإمارات قاعدة "عصب" كقاعدة خَلْفية في عدوانها على شعب اليمن، مقابل تكفّل شركة "موانئ دُبَيْ العالمية" بتطوير البنية التحتية للميناء، ولم يتسن الكشف عن مدة العقد أو قيمته.

