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شمايكل يهاجم نيمار

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:51 م
شمايكل يهاجم نيمار
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ريهام عبد المحسن
 
شن بيتر شمايكل حارس الدنمارك الأسطوري السابق هجوماً ضاريا على نيمار دا سيلفا نجم البرازيل بسبب طريقته في إجبار الحكام على إظهار البطاقات لمنافسيه.

وقال شمايكل في تصريحات صحفية :"كنت اعتقد بأنه سيخرج بعكازتين ثم يذهب للإسعاف ولن نقوم بمشاهدته مجدداً".

واختتم شمايكل تصريحاته قائلاً :"من المزعج مشاهدة ذلك، الطريقة التي يجبر بها الحكام لإخراج البطاقات، بدى وكأنه سيموت".
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