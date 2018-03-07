871.2 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم
الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:52 م
نيفين سمير
بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم الثلاثاء، نحو 871,2 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 170 شركة، حيث ارتفعت 91 شركة، وانخفضت 41، واستقرت 40، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 377,1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 22.1 ألف صفقة.
واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 988,56مليون جنيه، في حين استحوذ المتعاملون الرئيسيون على 117.2 مليون جنيه، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 14.30 مليون جنيه.
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