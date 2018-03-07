ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

871.2 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 03:52 م
871.2 مليون جنيه إجمالى تداولات البورصة بختام تعاملات اليوم
طباعة
نيفين سمير
 

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال ختام تعاملاتها اليوم الثلاثاء، نحو 871,2 مليون جنيه من خلال التداول على أسهم 170 شركة، حيث ارتفعت 91 شركة، وانخفضت 41، واستقرت 40، وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 377,1 مليون سهم، من خلال تنفيذ 22.1 ألف صفقة.   


واستحوذ التعامل على الأسهم داخل المقصورة على النصيب الأكبر من التداولات مسجلًا 988,56مليون جنيه، في حين استحوذ المتعاملون الرئيسيون على 117.2 مليون جنيه، وبلغت قيمة التداول على الأسهم خارج المقصورة نحو 14.30 مليون جنيه.

المزيد عن: شركات البورصة ختام تعاملات البورصة تعاملات البورصة بداية تعاملات البورصة الرقابة المالية البورصة ارباح البورصة اخبار البورصة اليوم اخبار البورصة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
-
x
16:00
-
سويسرا
كولومبيا
-
x
20:00
-
إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/3/2018 4:30:08 PM