الإطاحة بثلاثة عناصر تكفيرية يتواصلون مع إرهابيين بالداخل و الخارج‎

تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد، من إلقاء القبض على 03 عناصر تكفيرية قاطنين معتمدية مكثر ولاية سليانة، أعمارهم تتراوح بين 25 و33 سنة.





وبتفتيشهم، تم العثور لدى أحدهم على مبلغ مالي قدره 1000 دينار من العملة التونسية وهاتف جوال، والذي بتصفحه تم العثور على رسائل قصيرة مع عدد من العناصر التكفيرية داخل وخارج أرض الوطن عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إضافة إلى عدد من الصور لعناصر قيادية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.



