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الإطاحة بثلاثة عناصر تكفيرية يتواصلون مع إرهابيين بالداخل و الخارج‎

الثلاثاء 03/يوليه/2018 - 02:56 م
الإطاحة بثلاثة عناصر تكفيرية يتواصلون مع إرهابيين بالداخل و الخارج‎
الحرس الوطني التونسي
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مروى الجلاصي
 
تمكنت دورية تابعة لمصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بسيدي بوزيد، من إلقاء القبض على 03 عناصر تكفيرية قاطنين معتمدية مكثر ولاية سليانة، أعمارهم تتراوح بين 25 و33 سنة.

وبتفتيشهم، تم العثور لدى أحدهم على مبلغ مالي قدره 1000 دينار من العملة التونسية وهاتف جوال، والذي بتصفحه تم العثور على رسائل قصيرة مع عدد من العناصر التكفيرية داخل وخارج أرض الوطن عبر وسائل التواصل الإجتماعي، إضافة إلى عدد من الصور لعناصر قيادية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بإحالتهم على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم إرهاب للحرس الوطني بالعوينة لمزيد التحري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.
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